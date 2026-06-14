После взрыва газа в многоэтажке Самары загорелись квартиры на трех этажах

В Самаре пожар в многоэтажке, который начался после хлопка газа, распространился на квартиры со второго по четвертый этажи в первом подъезде. Об этом сообщает на канале в «Максе» областное управление МЧС.

В ведомстве заявили, что огонь распространился на площади в 300 кв. м. К 22:30 (21:30 мск) его удалось локализовать. К борьбе с огнем привлекли 111 специалистов и 32 единицы техники.

Пожарные спасли семь человек. Пятерых, в том числе двух детей, направили на осмотр к медикам, добавили в МЧС.

Вечером 14 июня в Самаре в многоэтажке на улице XXII Партсъезда произошел хлопок бытового газа в квартире на первом этаже. Затем началось возгорание. В доме были повреждены квартиры. Для их жителей организовали пункт временного размещения в школе №163.

По данным местного минздрава, при инциденте пострадали пять человек. Четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести, еще один — в тяжелом состоянии.

Ранее жители чуть не сгоревшего дома устроили для пожарных ужин.