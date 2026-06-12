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Культура

Композитор Сапожников погиб в ДТП вместе с женой-музыковедом

В ДТП под Петербургом погибли композитор Сапожников и музыковед Воронцовская

Советский и российский композитор, заслуженный работник культуры Владимир Сапожников и его супруга лектор-музыковед Лариса Воронцовская погибли в ДТП, сообщает kp.ru.

Издание пишет, что авария произошла накануне. Машина пары, которой управляла Воронцовская, выехала на ж/д переезд на красный свет, где в нее врезался поезд. 81-летний композитор умер на месте, его 74-летняя супруга скончалась в больнице.

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, ДТП произошло на станции «Лисий Нос». Машинист электрички применил экстренное торможение, но столкновения с машиной избежать не удалось. Ведомство организовало проверку по факту аварии.

Воронцовская окончила теоретико-композиторский факультет Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. С 1980-го работала лектором-музыковедом в «Петербург-концерте». По словам знакомой, ее лекции были не менее интересны, чем концерты.

Сапожников родился в 1945 году, окончил Ленинградскую консерваторию по классу С.М. Слонимского. Затем был преподавателем в Ленинградской консерватории и детской школе искусств им. Мравинского в Петербурге. За свою жизнь написал шесть симфоний, несколько симфонических поэм и инструментальных концертов. В последнее время работал в Союзе композиторов города и руководил детской музыкальной секцией.

Ранее супруги дозвонились до спасателей после падения в Сену в автомобиле.

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