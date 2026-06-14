Гидрометцентр предупредил о грозе в Московском регионе в начале новой недели

Гидрометцентр: в Московском регионе в начале недели ожидается гроза с дождем

Гроза с сильным дождем прогнозируется местами в Московском регионе в начале новой недели. Об этом рассказали в Гидрометцентре РФ.

В ночь на понедельник столбики термометров покажут в Москве 8-10 °C, в Подмосковье — до 11 °C.

Днем 15 июня, в Москве и Подмосковье на фоне облачности с прояснениями возможен кратковременный дождь, по области местами сильный, в отдельных районах ожидается гроза.

При этом воздух в российской столице прогреется до 21-23 °C, по области — до 24 °C. Как уточнили в Гидрометцентре, ветер будет южным и юго-западным со скоростью 6-11 м/c, во время грозы порывы могут усиливаться до 15 м/с.

Накануне обильные осадки, обрушившиеся на Москву, привели к подтоплению нескольких участков Ленинградского проспекта. Автомобилисты пожаловались на резкое осложнение дорожной ситуации и образование глубоких луж на проезжей части, мешающих нормальному движению транспорта.

По сообщениям очевидцев, из-за плотной стены дождя видимость на трассе упала до критического уровня.

Ранее после ливня дети устроили заплыв на проезжей части.