Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Гидрометцентр предупредил о грозе в Московском регионе в начале новой недели

Гидрометцентр: в Московском регионе в начале недели ожидается гроза с дождем
Владимир Астапкович/РИА Новости

Гроза с сильным дождем прогнозируется местами в Московском регионе в начале новой недели. Об этом рассказали в Гидрометцентре РФ.

В ночь на понедельник столбики термометров покажут в Москве 8-10 °C, в Подмосковье — до 11 °C.

Днем 15 июня, в Москве и Подмосковье на фоне облачности с прояснениями возможен кратковременный дождь, по области местами сильный, в отдельных районах ожидается гроза.

При этом воздух в российской столице прогреется до 21-23 °C, по области — до 24 °C. Как уточнили в Гидрометцентре, ветер будет южным и юго-западным со скоростью 6-11 м/c, во время грозы порывы могут усиливаться до 15 м/с.

Накануне обильные осадки, обрушившиеся на Москву, привели к подтоплению нескольких участков Ленинградского проспекта. Автомобилисты пожаловались на резкое осложнение дорожной ситуации и образование глубоких луж на проезжей части, мешающих нормальному движению транспорта.

По сообщениям очевидцев, из-за плотной стены дождя видимость на трассе упала до критического уровня.

Ранее после ливня дети устроили заплыв на проезжей части.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Дональду Трампу — 80 лет. Вспоминаем самые скандальные истории вокруг его денег
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!