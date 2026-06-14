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Россиян предупредили об опасности напитков со льдом в жару

Врач Резина: привычка добавлять лед в напитки может повредить зубную эмаль
izikMD/Shutterstock/FOTODOM

Привычка добавлять лед в напитки или даже грызть его кажется безобидной, однако, по мнению врачей-стоматологов, она может таить в себе серьезную угрозу для здоровья зубов, рассказала «Газете.Ru» врач-ортодонт клиники мужского и женского здоровья Juvi Clinic Мария Резина.

По словам врача, холод и резкие перепады температур являются коварными врагами зубной эмали и даже пломб.

«Когда вы делаете глоток ледяного напитка, в ротовую полость мгновенно попадает экстремально холодная жидкость, вызывающая резкий перепад температур. Зубная эмаль, хоть и является самым твердым веществом в организме, обладает определенной эластичностью, поэтому под воздействием таких температурных колебаний она начинает попеременно сжиматься и расширяться. Резкое изменение объема приводит к образованию на поверхности эмали мельчайших, невидимых глазу трещин. Зубы с поврежденной эмалью становятся чувствительны к горячему, холодному, а также к сладкому и кислому», — объяснила врач Резина.

Вредное воздействие холода распространяется не только на эмаль.

«Современные стоматологические материалы, используемые для пломбирования зубов, изготавливаются из композитных материалов, которые сжимаются гораздо больше, чем дентин и эмаль. Из-за этого между пломбой и поверхностью зуба образуются мельчайшие зазоры, которые нарушают герметичность реставрации. В таких условиях создается идеальная среда для размножения микроорганизмов, которые начинают активно разрушать ткани зуба именно по краю пломбы. Этот вид кариеса, развивающийся вокруг уже имеющейся реставрации, называется вторичным кариесом и часто бывает более коварным, так как менее заметен на ранних стадиях», — предупредила стоматолог.

Еще одну опасность представляет собой привычка грызть кубики льда, поскольку в этом случае термическое воздействие сочетается с механическим.

«Твердый лед может легко привести к образованию сколов на режущем крае зубов, а также к появлению новых трещин или углублению уже существующих. Для тех, кто носит брекеты или другие ортодонтические аппараты, разгрызание льда может привести к поломке дуг или даже отклеиванию брекетов, что чревато увеличением срока лечения и дополнительными расходами», — отметила эксперт.

Ранее были названы неожиданные продукты, которых следует избегать в жару.

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