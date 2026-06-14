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Общество

Под Тверью сгорел приют для собак

В Тверской области при пожаре в приюте погибли 19 собак

В Тверской области произошел пожар в приюте для собак, 19 из них не выжили. Об этом сообщает на странице во «ВКонтакте» местная инициативная группа помощи бездомным животным.

В посте говорится, что возгорание произошло ночью 13 июня в Вышневолоцком приюте. Огонь уничтожил шесть вагончиков, в которых находились больные собаки и те, кто недавно перенес операцию. Животные в вольерах не пострадали.

«Сгорели холодильники с лекарствами, запасы корма — все, на чем держится и без того хрупкая жизнь приюта», — отмечается в публикации.

Члены инициативной группы попросили желающих помочь поддержать приют. Например, можно приехать и разобрать завалы на месте пожара, навести порядок или обеспечить собак кормом и лекарствами.

В январе в Усть‑Абаканском районе Хакасии огонь охватил частный дом и надворную постройку на территории приюта для бездомных животных. Когда приехали пожарные, пламя уже распространилось на 350 кв. м. Из горящего дома огнеборцы и волонтеры спасли 150 кошек и 15 собак. Хозяева приюта рассказали, что внутри могли оставаться около 50 кошек. Предварительной причиной возгорания стал перекал печной трубы.

Ранее зебре по имени Рон удалось спастись при пожаре в зоопарке.

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