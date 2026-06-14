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Общество

Появились кадры крушения военного самолета ВВС Индии Ан-32

Life: появились кадры, как АН-32 съехал с посадочной полосы и загорелся

Появились кадры крушения транспортного самолетf Ан-32 ВВС Индии во время посадки на авиабазе Джорхат в штате Ассам. Видео опубликовал Life.

При посадке самолет опустился на посадочную полосу, затем съехал с нее, опрокинулся и загорелся. Пять человек, находившиеся на борту, — все они были военнослужащими — не выжили.

Авария произошла накануне.

В ВВС Индии в соцсети X сообщили, что это был плановый вылет. По поводу произошедшего начато расследование.

Ан-32 — советский военно-транспортный самолет, единственный в истории советской авиации, который создавался специально для экспорта и не был принят на вооружение в СССР. По данным NDTV, воздушный флот Индии насчитывает около 100 таких самолетов.

До этого в пакистанской части Кашмира произошло крушение военного вертолета Ми-17. В результате разбились как минимум 22 человека.

Ранее в Италии самолет врезался в фонарный столб и упал между домами.

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