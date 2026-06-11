Военный вертолет Ми-17 потерпел крушение в Кашмире

Не менее 22 человек погибли при крушении военного вертолета Ми-17 в пакистанском Кашмире. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в службе безопасности страны.

Инцидент произошел в среду. Крушение произошло рядом с городом Музаффарабад в пакистанской части Кашмира во время взлета по технической причине.

Вертолет разбился при взлете и сразу загорелся. По словам очевидцев, пожарные пытались потушить пламя. Весь экипаж вертолета погиб, уточнили в издании.

3 июня единственная в Великобритании женщина-спецназовец разбилась при крушении вертолета военно-морских сил королевства. Она была одним из двух пилотов разбившегося вертолета. Крушение вертолета произошло во время прохождения женщиной итоговой аттестации в качестве пилота-стажёра. Причина происшествия пока неизвестна.

Ранее в Италии самолет врезался в фонарный столб и упал между домами.