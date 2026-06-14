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Общество

«Не хочется стать заложником»: Москалькова рассказала о ходе переговоров с Украиной

Москалькова назвала переговоры с Украиной эмоциональными и напряженными
Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РФ

Переговоры с украинской стороны проходили «очень эмоционально, напряженно», заявила бывшая уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

«Не хочется, чтобы ты стал заложником невыполнимых обязательств. И мы никогда не могли бы позволить [Украине] довлеть над собой и диктовать условия», — пояснила экс-омбудсмен.

Москалькова была уполномоченной по правам человека в России с 22 апреля 2016-го по 14 мая этого года — в течение максимально возможных двух сроков. Ее преемницей на этой должности стала Яна Лантратова. Особое внимание новый омбудсмен обещала уделять поддержке участников СВО и членов их семей.

5 июня Россия и Украина обменялись пленными по формуле «185 на 185». Как сообщили в Минобороны РФ, освобожденные военные сначала прибыли на территорию Белоруссии. Там с ними работала Лантратова.

Ранее Москалькова назвала главные достижения на посту омбудсмена.

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