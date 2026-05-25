Москалькова назвала главные достижения на посту омбудсмена

Бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости назвала главные достижения своей работы на этом посту.

«Главное достижение аппарата уполномоченного по правам человека - это возможность помочь как можно большему количеству людей», — сказала она.

По словам экс-омбудсмена, работу удалось многократно улучшить: Верховный суд, услышав аргументы уполномоченного, изменил или отменил многие приговоры, смягчив наказание. Также были удовлетворены десятки административных исков в пользу граждан.

Среди других достижений Москалькова назвала создание Евразийского альянса омбудсменов и завершение строительства в Москве Дома прав человека. Она назвала его уникальной площадкой для работы, где каждое помещение оборудовано техникой для приема граждан из любой точки мира. Экс-омбудсмен также рассказала, что гордится тем, что аппарату удалось поднять на новый уровень правовое просвещение в стране.

Москалькова занимала должность омбудсмена с 2016 года. 14 мая Госдума назначила на этот пост Яну Лантратову. Она пообещала заниматься помощью всем, кто обратится в ее аппарат. Особое внимание Лантратова уделит поддержке участников спецоперации и членов их семей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Москалькова поделилась, чем хотела бы заняться после работы омбудсменом.

 
