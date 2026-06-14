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Общество

В Таиланде прокомментировали заявления об угрозе задержания россиян по запросу США

МИД Таиланда опроверг риск задержания россиян по запросу США
BUTENKOV ALEKSEI/Shutterstock/FOTODOM

Официальный представитель пресс-службы МИД Таиланда Панидон Патчимсават отреагировал на предупреждение МИД России для туристов осторожно относиться к поездкам в королевство из-за угрозы задержания по запросу. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель ведомства отметил, что страна безопасна для туристов из всех стран, а дискриминации в отношении россиян — нет.

В Таиланде последовательно рассматривают случаи нарушения закона на основе местного законодательства и правовых процедур без дискриминации, добавил Патчимсават.

«Таиланд и Россия поддерживают дружественные отношения на всех уровнях», — рассказал представитель МИД.

МИД России рекомендовал проявлять максимальную осторожность при планировании поездок в Таиланд. В ведомстве подчеркнули, что США запустили «маховик карательного правосудия» и развернули в королевстве настоящую «охоту» за россиянами. По данным министерства, американские спецслужбы оказывают психологическое давление на задержанных, чтобы добиться от них признания вины в преступлениях. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российским туристам в Чили посоветовали держать сумки закрытыми и не гулять ночью.

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