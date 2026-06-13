Российским туристам в Чили посоветовали держать сумки закрытыми и не гулять ночью

Российских туристов стали чаще грабить в Чили в 2026 году. Об этом заявили «Известиям» в посольстве РФ в республике.

Дипломаты отметили, что особенно высок риск грабежей в Сантьяго.

«Рекомендуется не демонстрировать дорогие вещи, держать сумки закрытыми и не оставлять личные вещи без присмотра», — сообщили в посольстве.

Там добавили, что вечером и ночью лучше избегать малолюдных улиц и незнакомых районов, даже если днем они кажутся безопасными.

Кроме того, МИД России рекомендовал российским туристам проявлять максимальную осторожность при планировании поездок в Таиланд. В ведомстве подчеркнули, что США запустили «маховик карательного правосудия» и развернули в королевстве настоящую охоту за россиянами. По данным министерства, американские спецслужбы оказывают психологическое давление на задержанных, чтобы добиться от них признания вины в преступлениях. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Таиланде задержали российского туриста за курение электронной сигареты.