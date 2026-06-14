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Общество

Херсонская область осталась без света из-за аварии

Херсонэнерго: 14 округов региона полностью остались без электричества
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Четырнадцать муниципалитетов Херсонской области полностью остались без электроснабжения из-за нарушений в энергосистеме Запорожской области. Об этом сообщила компания «Херсонэнерго» в своем Telegram-канале.

В «Херсонэнерго» отметили, что специалисты уже ведут работы по восстановлению электроснабжения. Энергетики принимают меры для устранения последствий аварии и возвращения электричества потребителям в максимально короткие сроки.

14 июня Вооруженные силы Украины атаковали энергосистему Запорожской области. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, в результате удара украинских дронов был поврежден ряд энергетических объектов.

В ночь на 2 июня российская армия нанесла массированный удар по Украине, в числе целей — военные и энергетические объекты в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепре, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Украинскую столицу «затянуло дымом от пожаров», более сотни тысяч человек остались без света. По информации российских военкоров, под удар попали военные заводы, сборочные цеха БПЛА, пункты ремонта военной техники и инфраструктура для поставок грузов НАТО.

Ранее в Эстонии произошло масштабное отключение электричества.

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