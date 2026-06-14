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Общество

Ужин на мангале обернулся пожаром в доме под Тверью

Под Тверью ужин на мангале обернулся пожаром в доме

Под Тверью дом почти сгорел во время пожара, начавшегося из-за мангала. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно: Тверь».

Инцидент произошел, когда хозяева готовили ужин на мангале. В какой-то момент из-за неосторожного обращения с огнем пламя перекинулось на постройку.

В результате пожара выгорел мансардный этаж и вся внутренняя отделка дома. Никто не пострадал, в данный момент детали и обстоятельства случившегося выясняются.

До этого в Иркутской области из-за пауэрбанка сгорел жилой дом. Прибывшие на вызов пожарные эвакуировали из дома всех членов семьи и ликвидировали возгорание на площади 154 квадратных метра. Судя по фото, здание серьезно пострадало.

Ранее мужчина чуть не сгорел, спасая соседку из пожара в Пермском крае.

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