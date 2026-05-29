В Иркутской области из-за пауэрбанка сгорел жилой дом

В Братске в частном доме произошел пожар из-за пауэрбанка
В Иркутской области произошел пожар в частном доме. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел на Серебряной улице в Брянске. По данным спасателей, кто-то из членов семьи оставил пауэрбанк на зарядке на всю ночь. В какой-то момент он перегрелся и спровоцировав пожар.

Прибывшие на вызов пожарные эвакуировали из дома всех членов семьи и ликвидировали возгорание на площади 154 квадратных метра.

«Пожар на площади 154 квадратных метра ликвидировали 18 огнеборцев и шести единиц техники МЧС России», – сообщается в публикации.

Судя по фото, здание серьезно пострадало. Часть помещений и отделка сгорели.

В МЧС напомнили, что не стоит оставлять без присмотра технику на зарядке, не заряжать ее ночью и не оставлять в таком состоянии под подушкой.

По словам экспертов, в последнее время качество комплектующих пауэрбанков существенно ухудшилось. Как правило, внутри находятся восстановленные литий-ионные ячейки, из-за которых аккумуляторы часто перегреваются.

