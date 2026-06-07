В Пермском крае мужчина чуть не сгорел, спасая соседку из пожара

В Пермском крае мужчина бросился спасать соседку из пожара и сам чуть не сгорел. Об этом сообщает региональный минздрав.

Инцидент произошел еще в январе. Мужчина бросился помогать соседке, в квартире которой произошел пожар. Пламя он потушил, но искры попали на его синтетический халат — ткань вспыхнула мгновенно.

«Я не сразу понял, что тепло, которое я почувствовал, это было пламя на мне. Когда осознал побежал в душ, но ожоги уже получил», — рассказал пострадавший.

После этого он провел шесть дней в больнице, а затем его на вертолете санавиации доставили в ожоговое отделение пермской больницы. Он 42 дня провел в реанимации в тяжелом состоянии с ожогами 50% тела. При этом он оставался в сознании.

Комбустиологи провели мужчине 15 операций по пересадке кожи, и это еще не конец — ему требуются еще вмешательства. Каждая перевязка дается непросто и проходит под наркозом. Рядом с пациентом находится мать, которая помогает ухаживать за ним и поддерживает его. Врачи дают оптимистичные прогнозы, мужчина уже начал ходить.

Ранее в Башкирии мужчина получил 100% ожогов после похода в баню.