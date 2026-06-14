В Тверской области энергетики в непрерывном режиме восстанавливают энергоснабжение

Энергоснабжение восстанавливают в Тверской области после прохождения циклона

Энергетики в круглосуточном режиме устраняют последствия непогоды в Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба компании «Россети-Центр», передает «Интерфакс».

В регионе прошли сильные дожди с грозами и градом. Ветер до 17 м/с привел к падению деревьев и веток на линии электропередачи, обрывам проводов. В «Россети-Центр» сообщили, что над восстановлением электроснабжения работают 34 бригады: 79 специалистов и 34 единицы техники».

Там указали, что социально значимые объекты находятся под особым контролем: 58 генераторов общей мощностью 4,1 МВт в случае необходимости обеспечат резервное электроснабжение.

В «Тверьэнерго» ввели особый режим работы, энергетики непрерывно ликвидируют технологические нарушения на энергетических объектах в отдельных муниципальных образованиях. Работы будут вестись в круглосуточном режиме до восстановления электроснабжения каждого пострадавшего потребителя.

Ход аварийно-восстановительных работ координирует оперативный штаб филиала.

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