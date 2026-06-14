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Общество

На Кубани ввели режим ЧС в ряде населенных пунктов из-за прорыва дамбы

Режим ЧС ввели в четырех поселениях Крымского района из-за прорыва дамбы
Администрация Крымского района

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в четырех населенных пунктах Крымского района Краснодарского края из-за прорыва дамбы на реке Кубань. Об этом сообщает администрация района.

Режим ЧС действует на территории Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений.

По данным администрации, под водой уже оказалось более 4,3 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель, из них большая часть, свыше 1,3 тысячи гектаров, — это посевы пшеницы. Вода продолжает поступать на поля и наполнять Афипский канал. Существует угроза затопления жилых домов в станице Троицкой. В администрации сообщили, что местных жителей оповестили о возможной эвакуации, пункт временного размещения развернут в местном Доме культуры.

До этого администрация района сообщила, что на дамбе в районе хутора Западного образовалась огромная промоина длиной 80 метров. В связи с этим сброс воды с Краснодарского водохранилища снижен. Когда уровень воды сравняется с промоиной, станет возможно проводить работы по ее ликвидации, уточнили местные власти.

Ранее в Чечне ввели режим ЧС из-за ливней.

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