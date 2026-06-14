МВД предупредило о схеме мошенников, превращающей жертв в преступников

В России получила широкое распространение практика, при которой жертв дистанционных мошенников вовлекают в дальнейшую преступную деятельность. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД РФ.

В ведомстве отметили, что после хищения денежных средств злоумышленники нередко продолжают воздействовать на потерпевших, в том числе на несовершеннолетних. Под влиянием мошенников граждане выполняют различные поручения, полагая, что оказывают помощь российским спецслужбам.

В МВД подчеркнули, что подобная схема стала распространенным явлением и представляет серьезную угрозу.

Особую обеспокоенность, по данным министерства, вызывают случаи вовлечения таких людей в террористическую и диверсионную деятельность на территории России.

В ведомстве предупредили, что мошенники активно используют психологическое давление и манипуляции, чтобы заставить потерпевших выполнять незаконные действия, не осознавая их реальных последствий.

Уполномоченный по правам человека в России в 2016–2026 годах Татьяна Москалькова сообщала, что для защиты от мошенников необходимо тщательно проверять всю поступающую информацию, внимательно изучать документы и с осторожностью относиться к предложениям, обещающим быстрый заработок. Она подчеркнула, что не стоит принимать на веру любые сведения.

Ранее россиян предупредили о схемах мошенников в разгар ЕГЭ.