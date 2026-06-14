Названа ошибка, из-за которой люди становятся жертвами аферистов

Для защиты от мошенников необходимо тщательно проверять всю поступающую информацию, внимательно изучать документы и с осторожностью относиться к предложениям, обещающим быстрый заработок. Об этом в интервью РИА Новости рассказала научный руководитель Центра по правам человека Университета имени О. Е. Кутафина, уполномоченный по правам человека в России в 2016–2026 годах Татьяна Москалькова.

Она подчеркнула, что не стоит принимать на веру любые сведения. По словам Москальковой, необходимо внимательно читать документы, даже если текст напечатан мелким шрифтом, а также требовать время для их изучения.

Экс-омбудсмен отметила, что любое сомнение должно настораживать, особенно если речь идет о звонках или сообщениях от неизвестных людей. Она рекомендовала с осторожностью относиться к незнакомым контактам и предложениям, поступающим от посторонних лиц.

Москалькова также призвала россиян внимательно оценивать предложения, которые обещают быструю и легкую выгоду. По ее словам, в последнее время молодежь все чаще привлекают к ответственности как дропперов — посредников в мошеннических схемах.

Она пояснила, что организаторы подобных преступлений нередко избегают наказания, тогда как молодые участники схем становятся фигурантами уголовных дел. Москалькова подчеркнула, что предложения крупных денег за простые действия должны вызывать подозрение, поскольку легкого заработка не бывает.

Ранее россиян предупредили о схемах мошенников в разгар ЕГЭ.