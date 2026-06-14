Россиян предупредили о схемах мошенников в разгар ЕГЭ

Самой популярной схемой мошенников во время ЕГЭ является продажа якобы реальных вариантов самих заданий и ответов к ним. Такие предложения чаще всего появляются в каналах, чатах, ботах популярных мессенджеров и социальных сетях. Об этом «Газете.Ru» рассказал Николай Гончаров, директор департамента мониторинга кибербезопасности Security Vision.

«В лучшем случае покупатель получает либо старые задания, либо демоверсии, либо случайные файлы. В худшем варианте мошенники распространяют вредоносные приложения, крадут чувствительные и персональные данные и доступы от банковских приложений, получают доступ к мессенджеру и государственным сервисам со всеми вытекающими последствиями», – предупредил он.

Злоумышленники также могут от имени школы, приемной комиссии, образовательного ведомства или портала госуслуг звонить и писать школьникам и их родителям и, под предлогом подтверждения регистрации на ЕГЭ, обновления паспортных данных, проверки доступа, заставлять человека перейти по ссылке, ввести персональные данные или назвать код из СМС.

«Популярны и схемы, в которых предлагают гарантированную помощь на самом экзамене. Мошенники обещают своего человека в пункте проведения экзамена, передачу ответов через скрытые устройства и т.д. Чаще всего это обычный обман с предоплатой. Но тут кроется дополнительный риск для самого школьника, если он попытается воспользоваться запрещенными средствами, то может получить уже реальные проблемы на самом экзамене и быть отстраненным от него», – поделился эксперт.

Отдельно Николай Гончаров выделил схемы, нацеленные на репетиторство.

«В них жертвами, помимо школьников, могут уже cтать сами добросовестные репетиторы. Им могут написать под видом нового клиента, пообещать оплату, а дальше прислать ссылку якобы для подтверждения перевода. Внешне это выглядит вполне обычно, но на деле при переходе открывается поддельная вредоносная страница», – сказал он.

После проведения самих экзаменов мошенники распространяют фальшивые и вредоносные сайты, на которых якобы можно проверить результаты ЕГЭ. Внешне такие сайты похожи на официальные сервисы, и люди, не задумываясь, вводят на них свои паспортные данные, номер телефона, электронную почту и прочую чувствительную информацию. Все это потом используется для дальнейших атак и социальной инженерии.

«Затем фокус схем смещается в сторону поступления в вузы. Родителям и абитуриентам могут предлагать помощь в зачислении на бюджет, дополнительные баллы, ускорить сам прием или попросить для подтверждения перейти по вредоносной ссылке или назвать код из СМС», – предупредил специалист.

Ранее школьникам назвали веские причины отказаться от использования готовых ответов на ЕГЭ.