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Общество

В Свердловской области подростки зверски убили 15-летнюю девочку

На Урале подросток заманил 15-летнюю девочку за гаражи, где ее убил его друг
Shutterstock

В Свердловской области двое подростков убили 15-летнюю девочку. Об этом стало известно E1.RU, информацию подтвердила мама Алены (имя изменено).

Школьница из Краснотурьинска дружила со своей ровесницей, парень которой запрещал им видеться. Подружка Алены решила расстаться с ним, и девочки снова начали гулять.

Тогда отвергнутый возлюбленный решил отомстить Алене и подговорил своего друга, который заманил ее за гаражи. Там девочку встретил юноша, желающий мести, несколько раз ударил ее ножом в живот и бросил. Раненую Алену нашли и госпитализировали, но спасти не смогли.

Позже в полицию пришел соучастник убийства, самого убийцу задержали позднее. Завтра в Краснотурьинском городском суде им изберут меру пресечения.

Ранее 16-летний подросток советовался с ИИ, как убить маму и что ему за это будет.

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