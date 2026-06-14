Аэропорт Нижнего Новгорода вернулся к работе после вынужденной паузы

Аэропорт Нижнего Новгорода (Чкалов) возобновил прием и отправку рейсов после снятия режима беспилотной опасности. Об этом пресс-служба Росавиации сообщила в мессенджере «Макс».

«Аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — говорится в сообщении.

Авиагавань приостанавливала работу утром 14 июня в связи с введением мер безопасности на фоне угрозы от беспилотников. Тогда был задержан вылет двух рейсов — на Москву и Екатеринбург, а на прибытие — рейс из Еревана.

14 июня временные ограничения вводили также в аэропортах Тамбова (Донское), Калуги (Грабцево), Ярославля (Туношна), Костромы (Сокеркино), Иваново (Южный), а также в подмосковном Жуковском.

До этого тысячи пассажиров застряли в сочинском аэропорту из-за атак беспилотников. При этом не работали информационные табло, а пассажирам пришлось располагаться на полу на своих полотенцах и ковриках.

Ранее экипаж пассажирского самолета заметил дрон при посадке в московском аэропорту.