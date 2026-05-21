В Госдуме предложили отменить все ужесточения по семейной ипотеке

Депутат Миронов призвал давать молодым многодетным семьям беспроцентную ипотеку
Введенные в феврале 2026 года ограничения на семейную ипотеку сильно ударили по рынку новостроек, заявил в беседе с «Газетой.Ru» лидер «Справедливой Росси», депутат Госдумы Сергей Миронов. По его мнению, стоит отменить для семей все ограничения по ипотеке, введенные за последние годы.

«СМИ пишут о планах Минфина повысить ставку семейной ипотеки до 8–9% для разведенных родителей. Неужели наши финансисты озаботились сохранением семей? Нет, речь все о том же сохранении бюджета. Новая идея — продолжение правила «одна ипотека на семью», введенного в феврале. Видимо, финансисты опасаются, что люди начнут фиктивно разводиться и «барыжить» ипотечными квартирами. В последние годы это стало навязчивой идеей Минфина — как бы кто не взял лишний льготный кредит. Чиновники не понимают, что при нынешних ценах людям не до инвестиций, им бы хоть какое жилье купить», — заявил он.

Нововведения создают проблемы как для семей, так и для рынка недвижимости, отметил депутат.

«Сегодня с подачи Минфина семьи с одним ребенком вынуждают влезать в ипотеку как можно быстрее, пока ребенку не исполнилось 7 лет, потом льготный кредит не дадут. Сегодня большинство семей не могут взять вторую льготную ипотеку, чтобы, например, купить квартиру побольше. При этом рынок стоит, продажи застройщиков падают, у людей нет денег на жилье. Нужно отменять все ужесточения от Минфина, дать людям больше возможностей улучшать жилищные условия. И снижать ставку семейной ипотеки при рождении детей. Чтобы семьи с двумя детьми могли брать кредит под 4%, с тремя — под 2%. А молодым многодетным семьям надо давать беспроцентные ссуды. А если Минфин хочет сберечь бюджет, пусть уговорит руководство ЦБ, наконец, снизить ключевую ставку, хотя бы до 10%. Чтобы не было дикого разрыва между рыночными и льготными ставками, который компенсирует государство. А граждане не тонули в пожизненных долгах по кредитам», — заключил он.

