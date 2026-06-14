Все округа Херсонской области обесточены

Все округа Херсонской области полностью или частично остались без электроснабжения. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам, энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома жителей.

Компания «Херсонэнерго» сообщила, что четырнадцать муниципалитетов области полностью остались без электроснабжения из-за нарушений в энергосистеме Запорожской области. В «Херсонэнерго» отметили, что специалисты уже ведут работы по восстановлению электроснабжения. Энергетики принимают меры для устранения последствий аварии и возвращения электричества потребителям в максимально короткие сроки.

14 июня Вооруженные силы Украины атаковали энергосистему Запорожской области. По словам губернатора региона Евгения Балицкого, в результате удара украинских дронов был поврежден ряд энергетических объектов.

Ранее глава Запорожской области сообщил об обесточенности части региона.