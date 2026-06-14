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Общество

Глава Запорожской области сообщил об обесточенности части региона

Балицкий: часть Запорожской области обесточена из-за атаки украинских дронов
Shutterstock

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем канале в мессенджере «Макс», что часть территории регтона оказалась обесточена из-за ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов», — написал глава региона.

12 июня Балицкий сообщил, что боевые беспилотники вышли на патрулирование дорог Запорожской области для перехвата беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Балицкий отметил, что власти региона в тесном взаимодействии с военнослужащими работают над полной блокировкой всех попыток ВСУ дестабилизировать обстановку и пресечением террористических атак. Губернатор назвал обстановку «напряженной, но контролируемой».

10 июня Балицкий заявил, что в Запорожской области ввели временный запрет на перевозку транспортом организованных групп детей. По его словам, запрет связан с текущей оперативной обстановкой на дорогах области, в том числе на федеральной автотрассе Р-280 «Новороссия». Запрет необходим для обеспечения безопасности и предотвращения поражения противником автотранспорта.

Ранее ВСУ использовали американский беспилотник для ударов по Запорожской области.

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