В Новосибирске мужчина расстрелял машину с людьми

В Новосибирске мужчина открыл стрельбу по проезжающей машине. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел ночью во дворе пятиэтажного дома в Советском районе. По словам очевидцев, компания распивала алкоголь у подъезда. Когда мимо проехал автомобиль, один из отдыхающих набросился на него, затем побежал к своей машине и вернулся с пистолетом. Когда тот же автомобиль поехал обратно, мужчина начал стрелять и даже пробежал несколько подъездов за машиной. В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что по факту происшествия проводится проверка, выясняются обстоятельства.

До этого похожий инцидент произошел в Башкирии. В Абзелиловском районе неизвестный обстрелял автомобиль с людьми во время движения. По словам водителя, огонь открыли из леса, когда он проезжал деревню Муракаево. Из какого оружия стреляли — неизвестно, но стекла разбиты вдребезги. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в Казани пассажир расстрелял машину, помешавшую такси довезти его до подъезда.