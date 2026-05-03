«Вдребезги»: неизвестный обстрелял автомобиль с россиянами

Mash: машину с людьми обстреляли на трассе в Башкирии

В Абзелиловском районе Башкирии неизвестный обстрелял автомобиль с людьми во время движения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«По словам водителя, огонь открыли из леса, когда он проезжал деревню Муракаево. Из чего стреляли неизвестно, но стекла — вдребезги», – говорится в публикации.

По данным канала, в результате произошедшего никто не пострадал. На размещенных в сети кадрах видно, что у машины разбито стекло со стороны пассажира.

