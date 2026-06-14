В Госдуме рассказали, кто может претендовать на две пенсии

Депутат Говырин: две пенсии можно получать при двух разных оснований на выплаты

Право на получение двух пенсий в России имеют россияне, которым положены выплаты по нескольким основаниям одновременно, например по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца, ветеранов боевых действий, чернобыльцев и космонавтов. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин в разговоре с РИА Новости.

По словам парламентария, основными претендентами на получение двойной пенсии являются военнослужащие и участники боевых действий. В таком случае две пенсионные выплаты получают инвалиды с военной травмой — они могут получить пенсию по инвалидности и страховую по старости.

Аналогичные правила действуют для участников Великой Отечественной войны и граждан, награжденных знаками жителя блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя или осажденного Сталинграда.

Также в России прорабатывают параметры новой пенсионной программы с участием государства. Она будет действовать параллельно с программой долгосрочных сбережений, а главными отличиями станут стимулирование личных накоплений граждан и государственное софинансирование до 36 тысяч рублей в год.

Ранее стало известно, кто из россиян получает пенсию более 150 тыс. рублей.