В Госдуме предложили увеличить выплаты россиянам за сдачу крови

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» и глава думской фракции Сергей Миронов предложил увеличить выплаты за сдачу крови, а также учредить знак «Почетный донор России» трех степеней. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам политика, действующие меры поддержки доноров в большинстве регионов существенно уступают московским. Он также отметил, что ежегодная выплата обладателям звания «Почетный донор России» в размере 19 497 рублей является недостаточной и должна быть увеличена в несколько раз.

Миронов предложил ввести три степени почетного звания: третью — за 40 донаций крови, вторую — за 80, а первую — за 120 донаций. По его мнению, каждая степень должна предусматривать расширенный пакет льгот.

Парламентарий подчеркнул, что регулярная сдача крови доступна многим гражданам и может стать важным вкладом в развитие системы здравоохранения.

По данным, которые привел Миронов, ежегодно в России проводится около 1,5 млн переливаний крови. Он отметил, что донорство позволяет помочь пациентам и в ряде случаев спасти жизнь.

7 мая Миронов предложил установить единые выплаты участникам специальной военной операции. По его мнению, регионы конкурируют между собой, устанавливая разные выплаты, но это несправедливо.

Ранее Мишустин потребовал от главы Соцфонда реального отчета о помощи бойцам СВО.