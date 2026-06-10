В Госдуме предложили установить единые выплаты участникам СВО

Россияне при заключении контракта с Минобороны должны получать одинаковую единовременную выплату — вне зависимости от региона, заявил в беседе с «Газетой.Ru» лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Парламентарий направил письмо с соответствующим предложением премьер-министру Михаилу Мишустину. По словам Миронова, регионы конкурируют между собой, устанавливая разные выплаты, но это несправедливо.

«Предлагаю установить единый уровень денежного довольствия для всех участников специальной военной операции. В мае такое решение было принято в рамках указа президента РФ от 15.05.2026 г. № 327. Этот документ закрепил единые базовые меры поддержки участников СВО, но размеры выплат в регионах по-прежнему различаются. Например, в Самарской области в нынешнем году единовременная выплата по контракту повысилась с 1,5 млн до 2,6 млн рублей, в Чувашии она составляет 2,1 млн, а в Югре — 4,1 млн рублей. Это говорит о том, что размер выплат зависит не от характера службы, степени риска или объема выполняемых задач, а от финансовых возможностей конкретного региона, и это неправильно», — сказал он.

По мнению Миронова, рекрутинг должен проводиться по единому федеральному стандарту.

«Ситуация с выплатами провоцирует конкуренцию между регионами за привлечение контрактников, тогда как служба в зоне СВО должна опираться на единый федеральный стандарт. Именно поэтому «Справедливая Россия» предлагает установить единый уровень денежного довольствия и выработать единые социальные гарантии для участников СВО», — отметил он.

Парламентарий предложил также ввести общегосударственную программу реабилитации ветеранов спецоперации.

«Первое направление — реабилитация ветеранов СВО. Мы предлагаем ввести единый сертификат, который позволит получать помощь участникам спецоперации в государственных, частных клиниках и реабилитационных центрах любого региона страны. Чем быстрее наши парни восстановят здоровье, тем быстрее они смогут вернуться к полноценной жизни. Второе направление касается бесплатной переподготовки, получения новой специальности в среднем или высшем учебном учреждении с выплатой стипендии. И, наконец, третье направление связано с квотированием рабочих мест для ветеранов боевых действий в госучреждениях, на муниципальной службе, в госкорпорациях и других компаниях. Мы предлагаем установить квоту для трудоустройства от 2% до 4% для предприятий с численностью сотрудников более 35 человек. Кроме этого, ветеранов надо защитить от увольнения в случае сокращения штатов на предприятии, а для работодателей, предоставляющих такие квоты, предусмотреть налоговые льготы за создание рабочих мест участникам СВО», – заключил Миронов.

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