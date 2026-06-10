Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

В Госдуме предложили установить единые выплаты участникам СВО

Депутат Миронов: выплаты участникам СВО не должны зависеть от региона
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россияне при заключении контракта с Минобороны должны получать одинаковую единовременную выплату — вне зависимости от региона, заявил в беседе с «Газетой.Ru» лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Парламентарий направил письмо с соответствующим предложением премьер-министру Михаилу Мишустину. По словам Миронова, регионы конкурируют между собой, устанавливая разные выплаты, но это несправедливо.

«Предлагаю установить единый уровень денежного довольствия для всех участников специальной военной операции. В мае такое решение было принято в рамках указа президента РФ от 15.05.2026 г. № 327. Этот документ закрепил единые базовые меры поддержки участников СВО, но размеры выплат в регионах по-прежнему различаются. Например, в Самарской области в нынешнем году единовременная выплата по контракту повысилась с 1,5 млн до 2,6 млн рублей, в Чувашии она составляет 2,1 млн, а в Югре — 4,1 млн рублей. Это говорит о том, что размер выплат зависит не от характера службы, степени риска или объема выполняемых задач, а от финансовых возможностей конкретного региона, и это неправильно», — сказал он.

По мнению Миронова, рекрутинг должен проводиться по единому федеральному стандарту.

«Ситуация с выплатами провоцирует конкуренцию между регионами за привлечение контрактников, тогда как служба в зоне СВО должна опираться на единый федеральный стандарт. Именно поэтому «Справедливая Россия» предлагает установить единый уровень денежного довольствия и выработать единые социальные гарантии для участников СВО», — отметил он.

Парламентарий предложил также ввести общегосударственную программу реабилитации ветеранов спецоперации.

«Первое направление — реабилитация ветеранов СВО. Мы предлагаем ввести единый сертификат, который позволит получать помощь участникам спецоперации в государственных, частных клиниках и реабилитационных центрах любого региона страны. Чем быстрее наши парни восстановят здоровье, тем быстрее они смогут вернуться к полноценной жизни. Второе направление касается бесплатной переподготовки, получения новой специальности в среднем или высшем учебном учреждении с выплатой стипендии. И, наконец, третье направление связано с квотированием рабочих мест для ветеранов боевых действий в госучреждениях, на муниципальной службе, в госкорпорациях и других компаниях. Мы предлагаем установить квоту для трудоустройства от 2% до 4% для предприятий с численностью сотрудников более 35 человек. Кроме этого, ветеранов надо защитить от увольнения в случае сокращения штатов на предприятии, а для работодателей, предоставляющих такие квоты, предусмотреть налоговые льготы за создание рабочих мест участникам СВО», – заключил Миронов.

Ранее в Госдуме предложили мигрантам взять шефство над пожилыми россиянами.

 
Теперь вы знаете
Подрыв авто в Подмосковье, новые законы и разблокировка Roblox. Главное за 9 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!