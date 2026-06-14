Стало известно о популярности сепаратистских инициатив в США и Канаде

NYT: в США и Канаде набирают популярность движения за выход из их состава

В разных регионах США и Канады все больше набирают популярность движения за выход из состава этих государств. Об этом сообщает газета New York Times.

По данным New York Times, в условиях, когда даже перспективы диалога выглядят маловероятными, набирают силу движения за перекройку границ штатов и даже отделение от страны — например, создание государства Каскадия из Калифорнии, Орегона, Вашингтона и канадской провинции Британская Колумбия. Организатор этого движения Эндрю Энгельсон заявил, что планирует вынести вопрос о выходе из США на голосование в 2028 году в штатах Вашингтон и Орегон.

Также издание выделяет похожие инициативы в Техасе, Калифорнии и Нью-Мексико. Кроме того, в конце мая премьер канадской провинции Альберта Даниэль Смит сообщила, что на референдуме в октябре жителей спросят, хотят ли они отделения провинции от Канады.

В апреле премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что прочные экономические связи Канады с США когда-то были сильной стороной Оттавы, но теперь стали слабостью, которую нужно исправить. По словам премьера, пошлины, которые ввел президент США Дональд Трамп, затронули работников автомобильной и сталелитейной промышленности, и предприятия теперь столкнулись с «гнетущей неопределенностью».

Ранее Трамп анонсировал подписание соглашения между США и Ираном.