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Общество

В Эстонии произошло масштабное отключение электричества

В эстонском городе Тарту произошло масштабное отключение электричества
Yauheni Kazlou/Shutterstock/FOTODOM

В Эстонии произошло масштабное отключение электричества, второй по величине город прибалтийской республики Тарту и его окрестности остались без света. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

По ее информации, помимо самого города, перебои с электроснабжением наблюдаются в поселке Вастсе-Куусте (уезд Пылвамаа) и в населенном пункте Ныо (уезд Тартумаа). Кроме того, клиника Тартуского университета, которая является одной из самых крупных больниц страны, осталась без света.

Как отмечается в публикации, причиной случившегося стали неполадки, которые возникли во время проведения плановых ремонтных работ.

В конце мая в Херсонской области из-за непогоды без света остались 55 населенных пунктов. По словам губернатора региона Владимир Сальдо, электричество аварийно отключилось «из-за срабатывания защиты». Свет пропал в Скадовском, Каланчакском, Алешкинском, Голопристанском, Чаплинском и Каховском округах.

Тогда же в Нижегородской области из-за града несколько районов остались без электричества. Большая часть заявок поступила из Володарска. Кроме того, из-за непогоды были обесточены частные дома в нескольких районах Володарского округа.

Ранее в Испании, Португалии и граничащих с Пиренейским полуостровом регионах Франции произошло внезапное и повсеместное отключение электричества.

 
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