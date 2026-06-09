В Эстонии произошло масштабное отключение электричества, второй по величине город прибалтийской республики Тарту и его окрестности остались без света. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

По ее информации, помимо самого города, перебои с электроснабжением наблюдаются в поселке Вастсе-Куусте (уезд Пылвамаа) и в населенном пункте Ныо (уезд Тартумаа). Кроме того, клиника Тартуского университета, которая является одной из самых крупных больниц страны, осталась без света.

Как отмечается в публикации, причиной случившегося стали неполадки, которые возникли во время проведения плановых ремонтных работ.

В конце мая в Херсонской области из-за непогоды без света остались 55 населенных пунктов. По словам губернатора региона Владимир Сальдо, электричество аварийно отключилось «из-за срабатывания защиты». Свет пропал в Скадовском, Каланчакском, Алешкинском, Голопристанском, Чаплинском и Каховском округах.

Тогда же в Нижегородской области из-за града несколько районов остались без электричества. Большая часть заявок поступила из Володарска. Кроме того, из-за непогоды были обесточены частные дома в нескольких районах Володарского округа.

Ранее в Испании, Португалии и граничащих с Пиренейским полуостровом регионах Франции произошло внезапное и повсеместное отключение электричества.