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Армия

В одной регионов РФ боевые дроны вышли на патрулирование дорог

Балицкий: боевые дроны вышли на патрулирование дорог в Запорожской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Боевые беспилотники вышли на патрулирование дорог Запорожской области для перехвата беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ), атакующих гражданский транспорт. Об этом на платформе «Макс» заявил глава региона Евгений Балицкий.

«Во время боевого патрулирования уже уничтожено несколько дронов противника, которые заходили на атаку гражданских автомобилей», — написал он.

Балицкий отметил, что власти региона в тесном взаимодействии с военнослужащими работают над полной блокировкой всех попыток ВСУ дестабилизировать обстановку и пресечением террористических атак. Губернатор назвал обстановку «напряженной, но контролируемой».

10 июня Балицкий заявил, что в Запорожской области ввели временный запрет на перевозку транспортом организованных групп детей. По его словам запрет связан с текущей оперативной обстановкой на дорогах области, в том числе на федеральной автотрассе Р-280 «Новороссия». Запрет необходим для обеспечения безопасности и предотвращения поражения противником автотранспорта.

Ранее ВСУ использовали американский беспилотник для ударов по Запорожской области.

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