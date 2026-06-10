В Запорожской области временно запретили перевозку организованных групп детей

В Запорожской области введен временный запрет на перевозку транспортом организованных групп детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Он объяснил, что запрет, введенный с 10 июня решением областного штаба обороны, связан с текущей оперативной обстановкой на дорогах области, в том числе на федеральной автотрассе Р-280 «Новороссия». Запрет необходим для обеспечения безопасности и предотвращения поражения противником автотранспорта.

Балицкий уточнил, что временный запрет не распространяется на экстренную перевозку детей, направляемых в лечебные учреждения для прохождения лечения

Губернатор подчеркнул, что безопасность детей является абсолютным приоритетом для властей. Поэтому отмена запрета будет рассмотрена после улучшения оперативной обстановки в регионе.

10 июня стало известно, что украинский беспилотник атаковал автобус с пассажирами в Мелитополе Запорожской области.

Ранее ВСУ использовали американский беспилотник для ударов по Запорожской области.