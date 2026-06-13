В Бразилии погибла девушка из-за забывчивости организаторов опасного прыжка

В бразильском штате Сан-Паулу девушка погибла во время экстремального прыжка с канатом после того, как организаторы не закрепили на ней страховочный канат. Об этом сообщил новостной портал G1.

По информации издания, сотрудники аттракциона поднесли женщину к краю платформы, а затем сбросили вниз. При этом на ней был только защитный шлем, тогда как страховочная система отсутствовала.

Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы. Местные власти начали расследование.

До этого в Татарстане погиб мужчина, пытаясь спасти мальчика, упавшего в реку во время катания на сапбордах. Компания из двух взрослых и трех детей восьми, пяти и четырех лет каталась по Волге на сапбордах. Во время катания один из сапов опрокинулся, дети оказались в воде. Двух из них удалось спасти.

Ранее в США мальчик ушел из дома и утонул в реке, пока его отец смотрел сериал.