Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Бразилии погибла девушка из-за забывчивости организаторов опасного прыжка

В Бразилии девушка погибла при прыжке с канатом из-за незакрепленного троса
Global Look Press

В бразильском штате Сан-Паулу девушка погибла во время экстремального прыжка с канатом после того, как организаторы не закрепили на ней страховочный канат. Об этом сообщил новостной портал G1.

По информации издания, сотрудники аттракциона поднесли женщину к краю платформы, а затем сбросили вниз. При этом на ней был только защитный шлем, тогда как страховочная система отсутствовала.

Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы. Местные власти начали расследование.

До этого в Татарстане погиб мужчина, пытаясь спасти мальчика, упавшего в реку во время катания на сапбордах. Компания из двух взрослых и трех детей восьми, пяти и четырех лет каталась по Волге на сапбордах. Во время катания один из сапов опрокинулся, дети оказались в воде. Двух из них удалось спасти.

Ранее в США мальчик ушел из дома и утонул в реке, пока его отец смотрел сериал.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Рост рождаемости в новых регионах России и огромный смерч на Урале. Главное за 13 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!