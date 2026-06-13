Выросло до 21 число пострадавших в ДТП с маршруткой в Одинцово

В Подмосковье до 21 человека выросло число пострадавших в ДТП с маршруткой

Число пострадавших в ДТП с самосвалом и маршрутной «Газелью» под Звенигородом (Одинцовский городской округ) выросло до 21 человека. Также в аварии два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Московской области.

В отношении водителя самосвала, мужчины 1972 года рождения, полицейские возбудили уголовное дело по 264-й статье Уголовного кодекса РФ. До этого сообщалось, что в результате ДТП 12 человек получили травмы, еще одному выжить не удалось.

Авария произошла на на Луцинском шоссе в Звенигороде. Самосвал врезался в левый бок маршрутки, в результате чего она опрокинулась. После столкновения грузовик остановился на встречной обочине.

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