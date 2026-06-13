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Автомобили

«Сказали, что рука оторвана»: муж пострадавшей в ДТП с маршруткой раскрыл его подробности

Водитель самосвала, врезавшегося в маршрутку, мог уснуть или отвлечься за рулем
Telegram-канал «Москва с огоньком»

Водитель самосвала, который врезался в маршрутную «Газель» в Подмосковье, мог уснуть за рулем. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на мужа пострадавшей в ДТП пассажирки.

«По его словам, маршрутка двигалась по своей полосе, когда грузовик внезапно выехал на встречную. Мужчина предполагает, что водитель самосвала мог заснуть или отвлечься на крутом повороте и вместо того, чтобы вписаться в изгиб дороги, продолжил движение прямо», — отмечается в публикации.

Муж пострадавшей пассажирки также рассказал, что его жена находится на операции после ДТП. Первоначально ему сообщили, что у женщины в результате ДТП оторвало руку, однако впоследствии оказалось, что произошел перелом с повреждением основных сосудов.

Авария с участием самосвала и маршрутки произошла в подмосковном Звенигороде в субботу. По предварительным данным, водитель большегрузного самосвала выехал на встречную полосу, где протаранил «Газель» с пассажирами.

Ранее автобус протаранил такси на юго-западе Москвы.

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