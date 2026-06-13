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Общество

Иммиграционная служба США прекратит ограничения Трампа по въезду иностранцев

Иммиграционная служба США исполнит запрет суда на недопуск иностранцев в страну
Fernando Llano/AP

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) прекращает действие ограничений на въезд для граждан ряда зарубежных государств, подчиняясь судебному вердикту, который аннулировал соответствующие распоряжения президента Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости

Несмотря на то что судебный запрет вступает в силу незамедлительно и обязателен для исполнения всеми подразделениями иммиграционного ведомства, в USCIS выразили резкое несогласие с позицией суда. Представители структуры подчеркнули, что намерены подчиниться закону, однако рассчитывают на обжалование вердикта и повторное рассмотрение дела в вышестоящей инстанции.

Резонансное решение было принято окружным судом штата Род-Айленд по иску одной из неправительственных организаций. Судья заблокировал сразу два указа главы государства: первый, подписанный в июне 2025 года, временно закрывал границы для граждан 19 стран (включая полный запрет на въезд жителей Афганистана, Ирана, Гаити и Сомали, а также частичные лимиты против Кубы, Венесуэлы и Туркменистана); второй, декабрьский указ, вводил выборочные ограничения для граждан еще 15 государств, среди которых Сирия, Сенегал, Зимбабве и Танзания.

Ранее полиция в США разогнала протестующих у центра содержания мигрантов.

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