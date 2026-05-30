В США полиция применила слезоточивый газ против протестующих

Служба иммиграции и таможенного контроля (ICE) США применила против протестующих в городе Ньюарк, штат Нью-Джерси, слезоточивый газ. Кадры разгона протестующих публикует The Guardian.

Как отмечает газета, вокруг здания Делани-Холла (учреждение для содержания иммигрантов в Ньюарке – прим. ред.) несколько дней продолжаются протесты, которые связаны с голодовкой и забастовкой более 300 мигрантов, находящихся там под стражей.

Журналисты уточняют, что изначально протесты носили мирный характер, однако в дальнейшем ситуация обострилась, так как часть демонстрантов попыталась заблокировать выезды транспорта и ограничить работу учреждения. После этого произошли потасовки с силовиками. Для разгона демонстрантов сотрудники ICE применили слезоточивый газ, дубинки, а также конные патрули, пишет The Guardian.

Тем временем, участники голодовки в Делани-Холле заявляют о тяжелых условиях содержания: камеры переполнены, есть проблемы с питанием и доступом доступе к медицинской помощи. Задержанные требуют прямого вмешательства федеральных властей и независимой проверки условий.

В январе этого года было опубликовано исследование, которое показало, что процент одобрения американцами иммиграционной политики президента США Дональда Трампа достиг рекордно низкого уровня с момента его избрания на второй президентский срок. Больше половины американцев, 53%, считают меры в отношении мигрантов чрезмерными.

Ранее суд признал незаконным метод Трампа по борьбе с нелегальными мигрантами.