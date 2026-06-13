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Общество

Запорожскую АЭС переподключили к электросети

ЗАЭС подключили к линии электропередачи «Ферросплавная» после ремонта
Константин Михальчевский/РИА Новости

Запорожская АЭС вновь подключена к электросети после ремонта резервной линии электропередачи «Ферросплавная». Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в социальной сети X.

«Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) сегодня была вновь подключена к электросети после успешного ремонта резервной линии электропередачи «Ферросплавная», который проводился под защитой локального режима прекращения огня, согласованного МАГАТЭ», — говорится в публикации.

В пресс-службе подчеркнули, что инцидент с потерей внешнего электроснабжения, продлившийся почти три дня, стал одним из самых длительных на ЗАЭС.

Незадолго до этого стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали транспортный цех станции. Из-за ударов были повреждены три автомобиля, два из которых полностью уничтожены огнем. Кроме того, пострадали топливозаправочные колонки и остекление здания цеха.

В пресс-службе Запорожской АЭС 11 июня сообщили, что объект полностью обесточен в результате потери внешнего электроснабжения. Высоковольтная линия «Ферросплавная-1» напряжением 330 кВ, которая обеспечивала собственные нужды ЗАЭС, отключилась действием автоматики вечером 10 июня.

Ранее Россия оспорила доклад МАГАТЭ по Запорожской АЭС.

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