Подросток советовался с ИИ, как убить маму и что ему за это будет

В Азербайджане подросток убил мать, увидев ее переписку с мужчиной в соцсети

В Азербайджане осудили 16-летнего подростка, убившего свою мать, после общения с ИИ. Об этом сообщает Oxu.Az.

Инцидент произошел в селе Гадашоба Хачмазского района. Согласно материалам дела, А.Лятифов решил убить свою мать, Кифаят Лятифову, 1982 года рождения, после того, как обнаружил ее переписку с мужчиной в TikTok и нанес женщине 15 ножевых ранений.

Следователи выяснили, что накануне преступления он консультировался с чат‑ботом ChatGPT, расспрашивая об орудиях убийства, ответственности за тяжкое преступление и способах смягчения наказания. После убийства подросток пришел к соседу и сообщил о случившемся, а затем раскаялся в содеянном.

В суде дал показания мужчина, с которым мать обвиняемого общалась в соцсети. Свидетель заявил, что не знал Лятифову лично и случайно поставил ей реакцию «сердечко» в TikTok, а о трагедии узнал из новостей.

Сумгаитский городской суд приговорил А. Лятифова к 7,5 годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в исправительном учреждении общего режима.

Ранее пользователь ChatGPT заработал биполярное расстройство из-за ИИ.