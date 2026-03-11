Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Общество

Подросток советовался с ИИ, как убить маму и что ему за это будет

В Азербайджане подросток убил мать, увидев ее переписку с мужчиной в соцсети
Shutterstock

В Азербайджане осудили 16-летнего подростка, убившего свою мать, после общения с ИИ. Об этом сообщает Oxu.Az.

Инцидент произошел в селе Гадашоба Хачмазского района. Согласно материалам дела, А.Лятифов решил убить свою мать, Кифаят Лятифову, 1982 года рождения, после того, как обнаружил ее переписку с мужчиной в TikTok и нанес женщине 15 ножевых ранений.

Следователи выяснили, что накануне преступления он консультировался с чат‑ботом ChatGPT, расспрашивая об орудиях убийства, ответственности за тяжкое преступление и способах смягчения наказания. После убийства подросток пришел к соседу и сообщил о случившемся, а затем раскаялся в содеянном.

В суде дал показания мужчина, с которым мать обвиняемого общалась в соцсети. Свидетель заявил, что не знал Лятифову лично и случайно поставил ей реакцию «сердечко» в TikTok, а о трагедии узнал из новостей.

Сумгаитский городской суд приговорил А. Лятифова к 7,5 годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в исправительном учреждении общего режима.

Ранее пользователь ChatGPT заработал биполярное расстройство из-за ИИ.

 
Теперь вы знаете
Новое золото России на Паралимпиаде, Москва без связи и россияне на Венере. Главное за 10 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!