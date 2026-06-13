В Подмосковье вандалы осквернили памятник участникам СВО

Неизвестные осквернили памятник участникам специальной военной операции (СВО) в Орехово-Зуеве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале.

В полицию обратился мужчина, который рассказал об акте вандализма. По его словам, неизвестные разрисовали краской памятник, установленный на улице Вокзальной в честь участников СВО. В настоящий момент сотрудники полиции проводят мероприятия, направление на установление личностей преступников и их розыск. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством.

До этого в Приамурье возбудили дело по факту осквернения памятника участникам спецоперации на Украине. По данным Следственного комитета России по региону, под уголовное преследование попала 39-летняя местная жительница. Установлено, что рано утром женщина повредила и уничтожила малые архитектурные формы, входящие в комплекс памятника, включая элементы освещения. Отмечается, что она разбила восемь фонарей у мемориала, перевернула урны и попыталась поджечь венки.

Ранее петербуржцу назначили крупный штраф за осквернение знамени Победы.