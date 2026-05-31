Российский подросток пошел купаться с братьями на реку и утонул на их глазах

На Алтае 15-летний подросток пытался переплыть реку Алей и не выжил
На Алтае 15-летний подросток утонул, пытаясь переплыть реку Алей, сообщило следственное управление СКР по Алтайскому краю.

Несчастный случай произошел днем 30 мая в селе Новоалександровка Рубцовского района. Как стало известно, трое братьев ушли купаться на реку Алей, не спросив разрешения у взрослых.

«При попытке переплыть водоем один из них начал тонуть. Находившиеся рядом братья попытались помочь, но спасти его не удалось», — сказано в сообщении.

Тело пострадавшего до сих пор разыскивают, по факту инцидента возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 109 УК РФ). В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, обстоятельства трагедии устанавливаются.

До этого в Великобритании мужчина утонул, пытаясь спасти двух членов своей семьи, оказавшихся в море. Его родственников удалось вытащить на берег с помощью местных жителей. Однако сам мужчина потерял сознание в воде и перенес остановку сердца. На место прибыли экстренные службы и спасатели, но спасти его не удалось.

Ранее подросток не выжил после падения с пирса в реку в Омске.

 
