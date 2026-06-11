Мужчина избил 11-летнего мальчика на детской площадке в Краснодаре

В Краснодаре 11-летний мальчик был избит мужчиной на детской площадке. Как рассказал 93.RU отец пострадавшего Роман, поводом стал детский конфликт.

Инцидент произошел на детской площадке. Двое мальчиков поссорились, после чего один из них пожаловался отцу, и тот прибежал «на помощь». В этот момент мужчина, по всей видимости, был пьян.

После избиения у ребенка диагностировали ушиб головы и живота, он боится выходить на улицу. Его семья обратилась в полицию, но, по словам родителей, нападавшего так и не задержали.

«До сих пор никакого ответа нет», — переживает Роман.

До этого в Подмосковье подросток оскорбил и поставил на колени ребенка в лифте. Инцидент произошел в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. Юноша пристал к двум мальчикам, зашедшим в подъезд. Он нецензурно выражался и угрожал им, а затем поставил одного из детей на колени. После этого агрессор скрылся. Личность злоумышленника установили, его разыскивают.

Ранее пьяная пара избила и похитила ребенка с пляжа в Воронежской области.