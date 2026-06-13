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Общество

Раскрыты детали убийства 38-летней сотрудницы Домодедовской больницы

СК: сотрудницу Домодедовской больницы зарезал пьяный супруг во время ссоры
ГБУЗ Московской области «Домодедовская больница»

Раскрыты обстоятельства убийства 38-летней начальницы информационно-справочного отдела Домодедовской больницы Дарьи Корышевой. Как сообщили РИА Новости в Следственном комитете России по Московской области, женщина стала жертвой собственного мужа.

По данным следствия, 12 июня между супругами произошла ссора. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил нож и несколько раз ударил жену в грудь. Дарья скончалась на месте происшествия.

46-летнего мужчину задержали, ему предъявили обвинение в убийстве жены. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время следователь обратиться в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения.

С места преступления был изъят нож. Планируется проведение судебно-медицинской, психолого-психиатрической, молекулярно-генетической экспертиз.

Смерть Дарьи подтвердили в Домодедовской больнице. Коллеги женщины назвали случившееся «ужасной трагедией» и «невосполнимой утратой». Известно, что у убитой остались трое детей.

Ранее оренбуржец зарезал жену, ранил дочь и скрылся.

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