Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

«Наша Даша»: в Подмосковье убита сотрудница Домодедовской больницы

112: мужа подозревают в убийстве начальницы колл-центра Домодедовской больницы
ГБУЗ Московской области «Домодедовская больница»

В Подмосковье убили 38-летнюю начальницу информационно-справочного отдела Домодедовской больницы Дарью Корышеву. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Трагедия произошла 12 июня. По предварительным данным, с женщиной расправился ее супруг, 46-летний Михаил Корышев. По данным 112, мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за наркотики. Предварительно, его задержали.

Информацию об убийстве Дарьи подтвердили в Домодедовской больнице в соцсети «ВКонтакте». Коллеги женщины назвали случившееся «ужасной трагедией» и «невосполнимой утратой».

«12 июня 2026 года зверски убита Дарья Валерьевна Корышева <...> Наша Даша. Прекрасный специалист, человек с искрящейся чистой душой. Многодетная мама. Замечательный друг. Красивая молодая женщина», — говорится в сообщении медучреждения.

Известно, что у Дарьи остались трое детей.

До этого жителя Оренбургской области заподозрили в жестоком нападении на свою семью. Жертвами мужчины стали его 47-летняя супруга и ее 25-летняя дочь. Первая получила несовместимые с жизнью травмы. Второй удалось выжить. Ее госпитализировали и прооперировали. Подозреваемый скрылся с места преступления.

Ранее муж убил жену через год после свадьбы из-за страха, что она его бросит.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Путешествуем с пустым кошельком. Как поехать в отпуск, когда цены на отдых неподъемные
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!