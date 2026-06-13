«Наша Даша»: в Подмосковье убита сотрудница Домодедовской больницы

В Подмосковье убили 38-летнюю начальницу информационно-справочного отдела Домодедовской больницы Дарью Корышеву. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Трагедия произошла 12 июня. По предварительным данным, с женщиной расправился ее супруг, 46-летний Михаил Корышев. По данным 112, мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за наркотики. Предварительно, его задержали.

Информацию об убийстве Дарьи подтвердили в Домодедовской больнице в соцсети «ВКонтакте». Коллеги женщины назвали случившееся «ужасной трагедией» и «невосполнимой утратой».

«12 июня 2026 года зверски убита Дарья Валерьевна Корышева <...> Наша Даша. Прекрасный специалист, человек с искрящейся чистой душой. Многодетная мама. Замечательный друг. Красивая молодая женщина», — говорится в сообщении медучреждения.

Известно, что у Дарьи остались трое детей.

До этого жителя Оренбургской области заподозрили в жестоком нападении на свою семью. Жертвами мужчины стали его 47-летняя супруга и ее 25-летняя дочь. Первая получила несовместимые с жизнью травмы. Второй удалось выжить. Ее госпитализировали и прооперировали. Подозреваемый скрылся с места преступления.

Ранее муж убил жену через год после свадьбы из-за страха, что она его бросит.