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Общество

Оренбуржец зарезал жену, ранил дочь и скрылся

В Оренбургской области ищут мужчину, зарезавшего супругу
Shutterstock

Жителя Оренбургской области подозревают в жестоком нападении на свою семью. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в селе Пискаревка. По данным издания, жертвами нападения стали его 47-летняя супруга и ее 25-летняя дочь. Первая получила смертельные травмы, она умерла. Второй удалось выжить. Ее госпитализировали и прооперировали.

«Подозреваемый скрылся с места преступления. Мужчину ищут», – сообщается в публикации.

Подобный случай 10 июня произошел в Подмосковье. Подросток-иностранец, который, по версии следствия, ранее работал на местного жителя, ворвался к нему в жилье с ножом и напал на него и его сына.

Мужчина умер на месте, 13-летнего школьника госпитализировали, его состояние оценили как тяжелое. В доме находился еще один сын погибшего, но он спрятался, и гость его не тронул.

После произошедшего иностранец пытался скрыться на машине главы семьи, но его поймали. Ему уже предъявили обвинения и отправили под арест.

Ранее в Мытищах актер и его жена устроили смертельную поножовщину.

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