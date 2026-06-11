Муж убил жену через год после свадьбы, потому что боялся, что она его бросит

В Уэльсе бывший военнослужащий Майкл Дэвис убил свою жену Трейси через год после свадьбы, потому что боялся, что она его бросит, пишет Metro.

Пара познакомилась в 2020 году и состояла в браке всего около года. Прокурор Марк Коттер сообщил, что за несколько недель до гибели Трейси Дэвис искал в интернете информацию по запросам: «как избавиться от параноидальных мыслей в отношениях» и «как перестать ревновать».

Присяжные узнали, что ветеран, недавно вернувшийся из Абу-Даби, где работал в сфере безопасности, выглядел истощенным и замкнутым. Родственники выражали беспокойство о его психическом здоровье. Дэвис рассказывал, что ему прописывали антидепрессанты и снотворные, а также признавался сестре, что боится, будто жена может «уйти к кому-то другому». Он опасался, что повторит судьбу своего отца, которого поместили в психиатрическую клинику.

Утром в день убийства Трейси встала, сварила кофе, сходила в ванную и вернулась в спальню. По словам Дэвиса, они обнялись, а следующее, что он помнит, — как сидит на груди жены и сжимает руками ее шею. Он заявил полиции, что не понимал, что происходит, и запаниковал, увидев ее состояние. Мужчина отрицает агрессию, крики или ссору перед случившимся. Прокурор подчеркнул, что между супругами не было никаких разногласий.

Вскрытие показало, что женщина умерла от асфиксии. Дэвис рассказал следователям, что «делал это не из мести» и не знает, почему так поступил. Следствие по этому делу продолжается.

Ранее пастор, написавший книгу о браке, арестован по обвинению в двоеженстве.