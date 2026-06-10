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Общество

В кемеровском кинотеатре «Юбилейный» из-за пожара эвакуировали детей

В Кемерове из-за пожара из кинотеатра «Юбилейный» эвакуировали 152 человека
Екатерина/Яндекс Карты

В Кемерове произошло возгорание в подвальном помещении кинотеатра «Юбилейный». Из здания эвакуировали 152 человека, из них 107 детей, передает Telegram-канал «Инцидент Кемерово».

По данным регионального МЧС, пожар произошел на площади 4 кв.м. По предварительным данным, причиной могло стать короткое замыкание электрооборудования. Огонь потушили до приезда пожарных расчетов.

В сообщении ведомства говорится, что на объекте своевременно сработали системы противопожарной защиты, в связи с чем не было допущено распространение огня. Пострадавших нет.

8 июня произошло возгорание в одном из ангаров Калининского района Санкт-Петербурга. Инцидент привел к обрушению забора. Двое пострадавших были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. На месте происшествия с огнем на протяжении пяти часов боролись 64 сотрудника МЧС и 15 единиц специализированной техники.

Ранее в Москве произошел пожар из-за разорвавшегося в руках ребенка предмета.

 
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