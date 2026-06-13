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Мария Захарова представила песню о героях, написанную в соавторстве с Максом Фадеевым

На фестивале в «Лужниках» прозвучала песня, написанная Марией Захаровой
Григорий Сысоев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова представила песню, написанную в соавторстве с продюсером Максом Фадеевым, она прозвучала на музыкальном фестивале в «Лужниках». Соответствующее видео дипломат опубликовала в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, она давно написала эти стихи, они — про время героев, которое начинается с маленького шага преодоления непреодолимых обстоятельств. Каждое слово в этих строчках «выстрадано, подслушано у миллионов наших людей, прочитано в книгах и соцсетях», отметила Захарова. Она рассказала, что однажды ночью ей позвонил Фадеев и срочно попросил серьезный и глубокий текст для песни, и она показала ему свои стихи — так появилась песня «Взлетаем на грозу».

Выбор исполнителя композиции тоже не случаен, его искали долго. В детстве Роману Михраби поставили диагноз ДЦП, однако он не опустил руки, развил в себе музыкальный талант, стал четырехкратным лауреатом фестиваля «Байкальская звезда». Сейчас он учится в Институте мировой экономики и международных отношений Байкальского госуниверситета. Роман на себе испытал, каково это — преодолевать обстоятельства вопреки всему, становиться героем для самого себя, отметила Захарова.

Сам Роман поблагодарил авторов за возможность исполнить эту песню. Он рассказал, что каждое слово песни отозвалось в нем, что это песня «про него».

До этого Захарова представила клип на песню о матерях, потерявших сыновей.

Ранее рэпер Птаха записал совместный трек с Марией Захаровой.

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